Иран "уважает территориальную целостность" Украины - министр иностранных дел

КИЕВ. 21 октября. УНН. Несмотря на свое сотрудничество с россией в области оборонного потенциала, Иран "уважает территориальную целостность" Украины, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с высокопоставленным дипломатом Европейского Союза, в котором он также отрицал, что Тегеран предоставил Москве беспилотники, которые использовались в смертоносных атаках на Киев на этой неделе, передает УНН.

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"Политика Тегерана в отношении войны в Украине заключается в уважении территориальной целостности страны", - сказал Хосейн Амирабдоллахян Жозепу Боррелю, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, согласно сообщению Министерства иностранных дел Ирана в Twitter.

"Иран не посылает оружие сторонам, воюющим в Украине, и хочет прекращения войны и прекращения перемещения людей", - говорится в сообщении.

"Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что Исламская Республика пытается остановить боевые действия в Украине с помощью дипломатии, и советует европейцам смотреть на этот вопрос реалистично".

Контекст

Иран неоднократно отрицал поставки дронов-камикадзе в россию, несмотря на все больше доказательств обратного.

В четверг Белый дом заявил, что иранские военные посетили Крым, чтобы помочь в проведении российских операций по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре в Украине с использованием беспилотников.

Джон Кирби, координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности, заявил, что присутствие иранского персонала свидетельствует о прямом участии Тегерана в войне.

"Они могут лгать миру, но точно не могут скрыть факты", - сказал он.