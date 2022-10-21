Символ трагедии войны и надежды на мир: рашисты собираются уничтожить мурал "Милана" в Мариуполе

КИЕВ. 21 октября. УНН. Оккупанты собираются уничтожить мурал "Милана" в Мариуполе. На нем изображена девочка, которая пострадала от обстрелов пророссийскими бандформированиями "Восточного", передает УНН со ссылкой на сообщение городского совета Мариуполя.

Детали

По данным городского совета, официальным поводом оккупанты назвали "восстановление теплового контура". На самом деле – попытка уничтожить память о собственных преступлениях и обстреле нашего города еще в 2015 году. Ведь мурал стал символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление.

В Мариупольском городском совете напомнили, Милане было шесть лет, когда микрорайон "Восточный", в котором она проживала вместе с мамой, накрыло обстрелами. Мама погибла. А девочке медики вынуждены были ампутировать ногу. Она пережила несколько операций и заново училась ходить.

Напомним

19 октября в Мариуполе российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора.