В Украине ликвидированы 10 иранских инструкторов по дронам - The Jerusalem Post

КИЕВ. 21 октября. УНН. 10 иранцев, которые обучали российских солдат, были убиты украинскими ударами в российско-украинской войне на прошлой неделе, сообщил в пятницу украинский чиновник изданию The Jerusalem Post, передает УНН.

Что предшествовало

Сообщение появилось после того, как американские и украинские официальные лица предупреждали, что иранцы обучают россиян использовать иранские беспилотники в Крыму.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил в четверг, что "иранцы находились в Украине, чтобы помочь россии в операциях с беспилотниками".

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в четверг на брифинге для прессы, что иранские инструкторы работают в Крыму.

Представитель ВВС ВСУ заявил в пятницу, что Украине удалось сбить 85% иранских беспилотников-камикадзе, запущенных россией.

Кроме того, в пятницу министерство иностранных дел Ирана посоветовало всем своим гражданам, находящимся в Украине, немедленно покинуть страну.

Министерство обороны Украины заявило в четверг, что Иран использует Украину как испытательный полигон для своих беспилотников, чтобы подготовиться к будущим ударам беспилотников по Израилю.