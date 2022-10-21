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Джорджа Мелони назначена первой женщиной-премьер-министром Италии

Джорджа Мелони назначена первой женщиной-премьер-министром Италии

КИЕВ. 21 октября. УНН. Джорджа Мелони была назначена первой женщиной-премьер-министром Италии, передает УНН со ссылкой на Ansa.

Детали

Мелони и ее партнеры по коалиции Сильвио Берлускони, лидер правоцентристской партии "Forza Italia", и Маттео Сальвини, лидер антимигрантской партии "Лига", встретились с президентом Италии Серджио Маттареллой в президентском дворце в пятницу утром.

"Джорджия Мелони приняла мандат и представила свой список министров", - заявил журналистам представитель президента Уго Зампетти после встречи Мелони с президентом в Квиринальском дворце.

Новое правительство будет официально приведено к присяге в субботу утром, после чего оно должно получить вотум доверия в обеих палатах парламента, запланированный на следующей неделе.

Источник: УНН
Теги: Премьер-министр, Италия
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