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Паники нет? В подвалах московских больниц и поликлиник начали оборудовать укрытия

Паники нет? В подвалах московских больниц и поликлиник начали оборудовать укрытия

КИЕВ. 21 октября. УНН. В подвалах московских больниц и поликлиник начали оборудовать укрытия. От чего в них предполагается прятаться, неясно, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

Как отмечает телеграм-канал, таблички с надписью «Укрытие» появились в детской городской поликлинике № 110, больнице имени Юдина, а также в ГКБ № 31. Во всех случаях укрытия располагаются в подвалах, где раньше были служебные помещения. В укрытия проводят свет, связь и закупают туда воду, фонари и одноразовую посуду.

Ранее Sota со ссылкой на источник сообщала, что московские больницы оборудуют операционные в бомбоубежищах, расположенных при них. В Депздраве Москвы это отрицают.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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