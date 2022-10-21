Индия ценит усилия Турции по установлению мира в войне в Украине - посол

КИЕВ. 21 октября. УНН. Индия ценит мирные усилия Турции между россией и Украиной, а также ее инициативу по соглашению о зерновом коридоре, заявил в пятницу посол Турции в Нью-Дели, передает УНН ссылаясь на агенство Anadolu.

Детали

Фират Сунел сообщил агентству Anadolu, что различные вопросы, включая Афганистан и Украину, занимают важное место в повестке дня обеих стран.

Как и Турция, Индия хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее с помощью дипломатии и диалога, сказал Сунел.

«В этом контексте усилия Турции по прекращению огня и открытию зернового коридора, что является важным для глобальной продовольственной безопасности, получили высокую оценку в Индии, а также во всем мире», - добавил он.

Ранее

Турция готова сделать любой вклад, необходимый для прекращения российско-украинской войны путем переговоров, заявил президент Эрдоган Владимиру Зеленскому.

Эрдоган заявил, что в ближайшие дни проведет телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и путиным.

Справочно

Турция была одной из первых стран, которые признали независимость Индии в 1947 году, и в следующем году открыла дипломатическую миссию. Индия была одной из первых стран, которая заявила о своем осуждении попытки военного переворота в Турции в 2016 году.