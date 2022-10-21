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Сын племянника Джона Кеннеди заявил, что воевал в Украине

Сын племянника Джона Кеннеди заявил, что воевал в Украине

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сын племянника бывшего президента США Джона Кеннеди Конор Кеннеди заявил, что участвовал в войне в Украине в составе Интернационального Легиона. Об этом он написал в своем Instagram, передает УНН.

Цитата

«Я глубоко тронут тем, что происходит в Украине в этом году. Я хотел помочь и когда услышал о Интернациональном Легионе Украины, то понял, что хочу идти и на следующий день пошел в посольство, чтобы записаться. Я не имел военного опыта, но быстро учился. Я тоже был готов там умереть и вскоре договорились отправить меня на северо-восточный фронт. Мой путь в Украине был недолгим, но я многое видел и многое почувствовал. Люди, которых я встречал, были самыми смелыми из всех, кого я когда-либо встречал. Мои коллеги-легионеры – настоящие борцы за свободу. Эта война сформирует судьбу демократии в этом столетии», – написал Кеннеди.

Напомним

Ветеран американской армии и бывший пехотинец из Айдахо Дэйн Партридж погиб, защищая Украину под Северодонецком.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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