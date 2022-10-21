Дело о штурме Капитолия 6-го января: бывший советник Трампа приговорен к тюремному заключению

КИЕВ. 21 октября. УНН. Стив Бэннон, видный деятель американских правых, служивший старшим стратегом бывшего президента Дональда Трампа, в пятницу был приговорен к четырем месяцам заключения за отказ сотрудничать с законодателями, расследующими прошлогоднее нападение толпы Трампа на Капитолий, передает УНН со ссылкой на агенство Reuters.

Детали

Окружной судья США Карл Николс при вынесении приговора также приказал Бэннону выплатить штраф в размере 6500 долларов.

Бэннон был осужден присяжными в июле по двум пунктам обвинения в неуважении к Конгрессу за непредоставление документов или показаний. По каждому из двух пунктов обвинения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного месяца до одного года и штрафа в размере до 100 000 долларов.

Прокуратура в понедельник попросила судью приговорить Бэннона к шести месяцам заключения, тогда как адвокаты Бэннона требовали испытательного срока.

Прокурор Дж. П. Куни заявил на слушаниях в пятницу, что Бэннон предпочел «показать конгрессу свой нос». Он «не выше закона, и именно это делает это дело важным», - сказал Куни.

Присяжные из восьми мужчин и четырех женщин осудили Бэннона за отказ дать показания или предоставить документы, вызванные в суд специальным комитетом Палаты представителей, который расследует нападение на Капитолий 6 января 2021 года и попытки союзников Трампа отменить его поражение на выборах 2020 года.

68-летний Бэннон был ключевым советником в президентской кампании Трампа-республиканца в 2016 году, затем в 2017 году работал его главным стратегом в Белом доме, прежде чем между ними произошла ссора, которая позже была улажена. Бэннон помог сформулировать правый популизм «Америка прежде всего» и решительную оппозицию иммиграции, которые помогли определить президентство Трампа. Бэннон играл важную роль в правых СМИ и продвигал интересы правых и кандидатов в Соединенных Штатах и за рубежом.

Помимо Бэннона, прокуратура обвинила бывшего советника Трампа в Белом доме Питера Наварро в неуважении к Конгрессу за то, что он игнорировал повестку дня того же комитета с назначенной датой судебного разбирательства 17 ноября. Наварро не признал себя виновным.

Вынесенный в пятницу приговор не положит конец юридическим проблемам Бэннона. В сентябре в штате Нью-Йорк ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и заговоре, а прокуратура обвинила его в обмане доноров, дающих деньги на строительство обещанной Трампом стены вдоль американо-мексиканской границы. Бэннон, который не признал себя виновным, может быть приговорен к 15 годам заключения, если его признают виновным по этим обвинениям.

В прошлом году Трамп помиловал Бэннона по аналогичным федеральным обвинениям.

Дополнение

Толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий и атаковала полицию с дубинками, кувалдами, флагштоками, электрошокерами, химическими раздражителями, металлическими трубами, камнями, металлическими ограждениями и другим оружием в безуспешной попытке заблокировать подтверждение Конгрессом поражения Трампа.

По данным комитета от 6 января, Бэннон как минимум дважды разговаривал с Трампом за день до мятежа, присутствовал на совещании по планированию в отеле в Вашингтоне.