Премьер Эфиопии пообещал положить конец войне. Повстанцы Тиграя согласились на мирные переговоры

КИЕВ. 21 октября. УНН. Повстанческие власти Тыграя заявили в пятницу, что на следующей неделе они примут участие в переговорах, направленных на прекращение войны в Эфиопии. Премьер-министр Абий Ахмед пообещал, что боевые действия "прекратятся и воцарится мир". Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Правительство также заявило, что примет участие в переговорах в Южной Африке, организованных Африканским союзом в понедельник.

"Наша делегация примет участие", - сообщил агентству AFP представитель повстанческих властей Тиграя, когда их спросили, присоединятся ли они к столу переговоров 24 октября.

Абий, лауреат Нобелевской премии мира, который направил армию в Тиграй в ноябре 2020 года, чтобы свергнуть диссидентские власти региона, сказал, что война "закончится и воцарится мир".

"Эфиопия будет мирной, мы не будем продолжать бороться бесконечно", - сказал он аудитории в четверг на открытии гражданского проекта за пределами Аддис-Абебы.

Источник в гуманитарной сфере сообщил AFP в пятницу, что между городами Шир и Аксум на севере Тиграя идут ожесточенные бои.

Дополнение

Правительство Эфиопии на этой неделе пообещало захватить аэропорты и другие федеральные объекты из-под контроля повстанцев.

Боевые действия возобновились в августе, нарушив перемирие и остановив оказание помощи Тиграю, региону с населением шесть миллионов человек, в котором не хватает еды, лекарств и других предметов первой необходимости для спасения жизни.

Конфликт начался почти два года назад, когда Абий обвинил Тиграйский народно-освободительный фронт, правящую партию региона, которая сопротивлялась центральной власти, в нападениях на армейские лагеря.

Фронт доминировал в правящем политическом альянсе Эфиопии в течение десятилетий, прежде чем Абий пришел к власти в 2018 году и отодвинул партию на второй план.