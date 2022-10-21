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Премьер Эфиопии пообещал положить конец войне. Повстанцы Тиграя согласились на мирные переговоры

Премьер Эфиопии пообещал положить конец войне. Повстанцы Тиграя согласились на мирные переговоры

КИЕВ. 21 октября. УНН. Повстанческие власти Тыграя заявили в пятницу, что на следующей неделе они примут участие в переговорах, направленных на прекращение войны в Эфиопии. Премьер-министр Абий Ахмед пообещал, что боевые действия "прекратятся и воцарится мир". Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Правительство также заявило, что примет участие в переговорах в Южной Африке, организованных Африканским союзом в понедельник.

"Наша делегация примет участие", - сообщил агентству AFP представитель повстанческих властей Тиграя, когда их спросили, присоединятся ли они к столу переговоров 24 октября.

Абий, лауреат Нобелевской премии мира, который направил армию в Тиграй в ноябре 2020 года, чтобы свергнуть диссидентские власти региона, сказал, что война "закончится и воцарится мир".

"Эфиопия будет мирной, мы не будем продолжать бороться бесконечно", - сказал он аудитории в четверг на открытии гражданского проекта за пределами Аддис-Абебы.

Источник в гуманитарной сфере сообщил AFP в пятницу, что между городами Шир и Аксум на севере Тиграя идут ожесточенные бои.

Дополнение

Правительство Эфиопии на этой неделе пообещало захватить аэропорты и другие федеральные объекты из-под контроля повстанцев.

Боевые действия возобновились в августе, нарушив перемирие и остановив оказание помощи Тиграю, региону с населением шесть миллионов человек, в котором не хватает еды, лекарств и других предметов первой необходимости для спасения жизни.

Конфликт начался почти два года назад, когда Абий обвинил Тиграйский народно-освободительный фронт, правящую партию региона, которая сопротивлялась центральной власти, в нападениях на армейские лагеря.

Фронт доминировал в правящем политическом альянсе Эфиопии в течение десятилетий, прежде чем Абий пришел к власти в 2018 году и отодвинул партию на второй план.

Источник: УНН
Теги: Африка, Эфиопия
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