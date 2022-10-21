россия теряет свою обороноспособность, на восстановление которой ей необходимо 5 лет - Резников

КИЕВ. 21 октября. УНН. Из-за вторжения в Украину рф использовала свой потенциал баллистических высокоточных ракет, чем снизила свою обороноспособность. Как отметил в эфире национального телемарафона министр обороны Алексей Резников, для восстановления запаса агрессору необходимо 5 лет, поэтому они обращаются к Ирану, чтобы получить технику, передает УНН.

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“Хочу заметить, что россияне использовали свой потенциал баллистических высокоточных ракет, чем снизили свою обороноспособность. Это агония. Потому что иначе объяснить, почему они уже залезли в свой резервный запас на случай, если кто-то будет на них нападать – они не смогут нормально на это ответить. Они используют ракеты, которые везут с Тихоокеанского флота, с Балтийского флота. То есть, они сегодня снизили свою обороноспособность. А чтобы восстановить запас, который они имели до этого, им нужно 5 лет. Но для этого им нужны иностранные составляющие. Поэтому для этого они сейчас стучатся во все двери, включая Иран, чтобы получить эти ракеты”, – заявил Резников.

Детали

Министр подчеркнул, что системы ПВО в Украине на сегодня сбивают примерно 60% воздушных целей врага. В частности, это касается баллистических и крылатых ракет, а по дронам эффективность гораздо больше.

“Но конечно, что каждый новый элемент оружия – это возможность защитить сначала объекты критической инфраструктуры, потом населенные пункты. У нас большая страна, и у нас есть что защищать. Думаю, что за пару месяцев мы достаточно значительно усилим нашу воздушную оборону”, – добавляет Резников.

Он также отметил, что последние атаки россиян по территории Украины в хорошем смысле поразили партнеров, и побудили предоставлять Украине еще больше оружия.

“Буквально 2 часа назад у меня был разговор с нашим другом, министром обороны США Ллойдом Остином. Это было подведение итогов нашей очной встречи, где происходила, в том числе, платформа “Рамштайн”. Мы обсудили продолжение активного сотрудничества. Из главных вещей: был серьёзный разговор по поводу нашего запроса — это система противовоздушной обороны. Потому что наши кремлевские враги продолжили терроризировать, но выбрали новую тактику террора – крылатые и баллистические ракеты, а также дроны против гражданских объектов. И это, к счастью, в положительном смысле поразило наших партнеров. Вопрос усталости от этой войны не обсуждался. Напротив, партнеры были возбуждены, в хорошем смысле этого слова”, – сказал он.

В то же время, Резников добавил, что есть и санкционное давление на новую тактику россиян – это введение санкций против Ирана, который совершает такие же террористические действия. Министр подчеркнул, что реакция мира – означает и вызов для всего цивилизованного мира, поэтому побуждает страны НАТО создать единую систему защиты.

“За 8 месяцев мы преодолели и получили систем больше, чем за 30 лет могли только мечтать. Мы несемся, с точки зрения реформы. И я не оставляю подхода повторять, что мы почти страна НАТО де-факто. Осталось стать ею де-юре”, – резюмировал Резников.

Дополнение

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина уже уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО в виде российской федерации.