Новый премьер Италии представила первых министров

КИЕВ. 21 октября. УНН. Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу назначила Джанкарло Джорджетти из партии "Лига" министром экономики и заявила, что министерство иностранных дел перейдет к Антонио Таджани из Forza Italia, передает УНН ссылаясь на Ansa.

Детали

Мелони из националистической партии "Братья Италии" зачитала свой список министров после того, как президент дал ей мандат на формирование правительства.

Среди других высших должностей в кабинете министров, министерство внутренних дел занимает Маттео Пиантедоси, кадровый государственный служащий, не состоящий в партии, а министерство обороны - Гвидо Кросетто, один из основателей "Братьев Италии".

В целом политикам "Братьев Италии" было передано девять министерств. По пять - "Лиге" и "Forza Italia", а технократы получили еще пять постов в кабинете.

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Новое правительство будет официально приведено к присяге в субботу утром, после чего на следующей неделе обе палаты парламента проголосуют за вотум доверия.