Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего: докладывали Залужный и Буданов

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Как сообщили в Офисе президента, были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его вероятных действиях в ближайший период. Были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытия стратегически важных объектов. Были обсуждены вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск", - говорится в сообщении.

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В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию ставки также присоединились: Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.