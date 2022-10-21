В Украине заканчиваются ракеты для систем ПВО - The Washington Post

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине заканчиваются ракеты для систем противовоздушной обороны. Как заявил в комментарии The Washington Post начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, одна из проблем заключается в том, что большинство систем, которые использует Украина, происходят со времен Советского Союза, а потому являются устаревшими, передает УНН.

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"Нам нужно заменить наши старые системы, потому что они просто не смогут справиться с этими угрозами в ближайшее время. А у нас заканчиваются ракеты", - отметил Смажный.

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По его словам, системы NASAMS и IRIS-T, предоставленные Германией, являются гораздо более совершенными для определения местоположения целей, благодаря интеграции различных источников радиолокационных данных.

Как отметил заместитель командира батальона, работающего с зенитно-ракетными комплексами С-300 в Киевской области Владимир Климин, Украина не имеет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы покрыть каждую часть страны.

"Есть часть россиян, которые не глупы и умеют думать. И поэтому они пытаются обойти наши системы ПВО, используя ландшафт или разведданные о том, где мы находимся. Они пытаются нас обыграть. Но если система видит цель и наводится на нее, то она ее сбивает", – считает он.

Газета пишет, что потребность Украины в западной противовоздушной обороне заключается в том, чтобы закрыть пробелы в покрытии, особенно с помощью систем, которые могут запускать ракеты на большие расстояния.

Климин пояснил, что ракеты С-300 имеют дальность полета около 75 км. Предоставленная США передовая зенитно-ракетная система NASAMS - является системой средней дальности с радаром, который может видеть угрозы на расстоянии примерно до 128 км.

В то же время спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что военные пока обходятся теми средствами, которые имеют на вооружении, особенно в борьбе с беспилотниками.

"Теперь авиация оказалась эффективным методом борьбы с этими беспилотниками. Но я не думаю, что это является выходом, чтобы не тратить на них ракеты. Несмотря ни на что, мы все равно будем использовать все имеющиеся у нас ресурсы, потому что это высокоточное оружие", – сказал Игнат.

Дополнение

12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что система противовоздушной обороны IRIS-T от Германии прибыла в Украину. Также ожидается прибытие американских NASAMS.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Германия стала первой страной, которая осуществила поставку Украине современной системы противовоздушной обороны IRIS-Т, и теперь Украина ожидает это от других партнеров.