ВСУ отбили атаки россиян в районах 8 населенных пунктов - Генштаб

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украинские защитники отбили атаки российских оккупантов в районах восьми населенных пунктов, а также поразили три опорных пункта противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба, передает УНН.

Детали

Так, за текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку. Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы около 8 населенных пунктов. Среди них - Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 66 750 человек, 2573 танков и сотен единиц военной техники.