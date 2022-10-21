Пакистан исключен из "серого" списка по финансированию терроризма

КИЕВ. 21 октября. УНН. Пакистан был исключен из международного "серого" списка, который требует усиленного наблюдения за финансированием терроризма, заявил в пятницу глава международной организации по надзору за отмыванием денег (FATF), передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Решение было принято по итогам двухдневной встречи в Париже, заявил на пресс-конференции президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF Т. Раджа Кумар.

"Пакистан устранил технические недостатки, чтобы выполнить обязательства своих планов действий по стратегическим недостаткам, которые FATF выявила в июне 2018 года и июне 2021 года", - сказал Кумар в итоговой речи.

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На встрече в июне FATF заявила, что держит Пакистан в так называемом "сером списке", но заявила, что страну можно удалить из него после визита на место для проверки прогресса.

Пакистан был включен в список в 2018 году из-за "стратегических недостатков, связанных с финансированием терроризма".

С его удалением из списка Пакистан по сути получит повышение репутации.