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Пакистан исключен из "серого" списка по финансированию терроризма

Пакистан исключен из "серого" списка по финансированию терроризма

КИЕВ. 21 октября. УНН. Пакистан был исключен из международного "серого" списка, который требует усиленного наблюдения за финансированием терроризма, заявил в пятницу глава международной организации по надзору за отмыванием денег (FATF), передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Решение было принято по итогам двухдневной встречи в Париже, заявил на пресс-конференции президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF Т. Раджа Кумар.

"Пакистан устранил технические недостатки, чтобы выполнить обязательства своих планов действий по стратегическим недостаткам, которые FATF выявила в июне 2018 года и июне 2021 года", - сказал Кумар в итоговой речи.

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На встрече в июне FATF заявила, что держит Пакистан в так называемом "сером списке", но заявила, что страну можно удалить из него после визита на место для проверки прогресса.

Пакистан был включен в список в 2018 году из-за "стратегических недостатков, связанных с финансированием терроризма".

С его удалением из списка Пакистан по сути получит повышение репутации.

Источник: УНН
Теги: терроризм, Пакистан
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