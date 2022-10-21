Конгресс США готовит новый пакет помощи Украине на 50 млрд долларов – NBC

КИЕВ. 21 октября. УНН. Конгресс США обсуждает возможность принятия законопроекта, которым предполагается финансовая помощь для Украины в размере около 50 млрд долларов. Об этом пишет NBC со ссылкой на источники в Конгрессе, передает УНН.

Детали

Издание напоминает, что в ноябре состоятся промежуточные выборы в Сенат США. Отмечается, что лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти, который может занять кресло спикера, заявил, что его однопартийцы "не собираются выписывать для Украины карт-бланш".

NBC пишет, что ряд сторонников Дональда Трампа, которые также баллотируются в Конгресс, считают, что "США необходимо укрепить свою южную границу и решить проблему нелегальной иммиграции, прежде чем беспокоиться о границе Украины с россией".

При этом, один из членов Конгресса отметил, что для обеспечения продолжения поддержки Украины, еще до принятия присяги новыми членами Конгресса проголосовать законопроект, который гарантирует для Украины финансирование в размере ориентировочно 50 млрд долларов. По мнению источника, такой суммы Украине хватит, "чтобы продержаться в течение года", даже если вероятное республиканское большинство в Конгрессе решит блокировать продолжение помощи.

Добавим

Президент Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей помощи США Украине, если республиканцы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США на выборах 8 ноября.