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Белый дом ведет переговоры с Маском по запуску Starlink в Иране

Белый дом ведет переговоры с Маском по запуску Starlink в Иране

КИЕВ. 21 октября. УНН. Белый дом ведет переговоры с миллиардером Илоном Маском о создании спутникового интернет-сервиса SpaceX Starlink в Иране, сообщило в пятницу CNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, передает УНН.

Детали

Спутниковая широкополосная связь может помочь иранцам обойти ограничения режима доступа к Интернету и некоторым платформам социальных сетей.

Министерство финансов США в прошлом месяце заявило, что некоторое оборудование для спутникового интернета может быть экспортировано в Иран, предполагая, что компании может не понадобиться лицензия для предоставления услуг спутниковой широкополосной связи в стране.

Затем Маск заявил, что активирует Starlink в ответ на твит госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты приняли меры «для продвижения свободы Интернета и свободного потока информации» для иранцев.

Что было раньше

Маск заявил во вторник, что Starlink не получал никакого финансирования от Министерства обороны США за свои услуги в Украине, добавив, что компания теряет около 20 миллионов долларов в месяц из-за неоплаченных услуг и расходов на меры безопасности для защиты от кибервойн.

SpaceX стремится развивать Starlink, конкурируя с компаниями спутниковой связи такими как OneWeb и Amazon, которые еще не запустили Project Kuiper.

Источник: УНН
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