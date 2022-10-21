В беларуси продлили военные учения до конца октября

КИЕВ. 21 октября. УНН. В беларуси продлили военные учения до 29 октября, сообщает мониторинговая группа “Беларускі Гаюн”, передает УНН.

Детали

Согласно графику проведения учений на беларусских полигонах, 23 октября станет выходным днём для всех полигонов, кроме полигона "Осиповичский". Для некоторых полигонов выходным также станет 22 октября.

В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 29.10;

- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 28.10;

- Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 29.10;

- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 28.10;

- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 28.10;

- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 28.10;

- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 28.10;

- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 29.10.

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“Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 26 недель. Беларусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта”, – говорится в сообщении.

Добавим

ВСУ обратились к армии и народу беларуси с призывом не выполнять приказы руководства и не вступать в войну против Украины.

Самопровозглашенный правитель беларуси александр лукашенко заявил в пятницу, что Минск не готовится к вступлению в войну во время визита для осмотра беспилотников в военном центре на западе страны.