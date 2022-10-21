россия создала искусственную очередь из 150 судов с зерном - Зеленский

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы становится более напряженной. россия образовала искусственную очередь из 150 судов с агропродукией, передает УНН.

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“В эти недели становится все более напряженной ситуация вокруг Экспортной зерновой инициативы. Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, каким был в первой половине этого года. На сегодня более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что россия сознательно задерживает прохождение кораблей”, – заявил Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что каждый день пребывания судов с продовольствием в очереди означает рост социальной и политической напряженности в странах, потребляющих украинскую агропродукцию. Глава государства перечислил страны, в которые задерживается экспорт продовольствия по вине России. Среди таких стран: Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш, Индонезия. Наши партнеры – ООН, Турция и другие полностью проинформированы об этой ситуации.

“За время работы нашей зерновой инициативы из-за российского торможения мы недоэкспортировали около трех миллионов тонн продовольствия. А это – годовой объем потребления для 10 миллионов человек. россия делает все, чтобы как минимум сотни тысяч из этих людей стали вынужденными мигрантами, которые будут искать убежища в той же Турции или в странах ЕС, или погибнут от голода. А мы же с партнерами должны сделать все, чтобы зерновая инициатива не только сохранилась, но и чтобы работала на 100% мощности”, – добавил он.

Дополнение

россия может заработать на экспорте украденного украинского зерна около 600 млн долларов в этом году.