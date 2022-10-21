На Святой Горе Афон исследователи впервые обнаружили тысячи рукописей Османской эпохи

КИЕВ. 21 октября. УНН. В глубине горы Афон исследователи впервые получили доступ к тысячам рукописей Османской эпохи - старейших в мире, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Византийская столица Константинополь была захвачена османами в 1453 - до начала 20 века, когда область снова стала греческой.

Византийский ученый Яннис Нихофф-Панагиотидис говорит, что невозможно понять экономику и общество Святой Горы Афон под властью Османской империи, не ознакомившись с этими документами, которые регулировали отношения монахов со светскими властями.

"Османский язык был официальным языком государства", - сказал он Associated Press.

Самая старая из примерно 25 000 османских работ, найденных в монастырских библиотеках, датируется 1374 или 1371 годом.

Это старше, чем любая известная в мире до этого, поскольку османы переименовали Константинополь, когда сделали город своей столицей, самые старые архивы относятся только к концу 15 века.

К ним относятся украшенные султанские фирманы - или указы - акты собственности и судебные решения.

Одним из первых действий Мурада II, османского правителя, завоевавшего Салоники - ближайшего к Афону города, было составление в 1430 году юридического документа, защищающего общину.

Еще одним неожиданным открытием стало то, что примерно в течение первых двух веков османского господства не было предпринято никаких усилий для навязывания исламских законов на горе Афон или в близлежащих частях северной Греции.

Общине впервые было предоставлено самоуправление указом византийского императора Василия II в 883 году нашей эры.

На протяжении всей своей истории женщинам вход был запрещен, и этот запрет действует до сих пор. Это правило называется «аватон», и исследователи считают, что оно касается любой формы внешнего административного или светского вмешательства, которое может повлиять на Афон.

Ожидается, что исследовательский проект продлится несколько месяцев, а то и лет.