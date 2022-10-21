Украина созывает сегодня Совбез ООН из-за поставок Ираном дронов россии

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украина созывает заседание Совета безопасности ООН из-за поставок Ираном дронов-камикадзе российской федерации. Заседание состоится в 22:00. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что провел сегодня встречу с представителями Конгресса США, прибывшими в Киев. Глава государства поблагодарил их за неизменную двухпартийную поддержку и за чрезвычайно мощные вещи, которые делает Америка, чтобы помочь нам защищать свободу. Обсудили ключевой на сегодня вопрос – противовоздушной и противоракетной обороны.

Стороны также говорили о финансовой поддержке, политическом взаимодействии, о том, какие новые антиевропейские и антидемократические шаги следует ожидать от россии и ее сообщников в терроре. Затронули тематику иранского снабжения для российского террора.

Цитата

“Сегодня же этот террор против нашей инфраструктуры, против нашей энергетики будет обсуждаться Советом безопасности ООН. Заседание созывается по требованию нашего государства, состоится в 22:00”, – заявил Зеленский.

Дополнение

Послы ЕС в среду договорились о новых санкциях против Ирана в связи с продажей оружия россии.