Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8745

Украина созывает сегодня Совбез ООН из-за поставок Ираном дронов россии

Украина созывает сегодня Совбез ООН из-за поставок Ираном дронов россии

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украина созывает заседание Совета безопасности ООН из-за поставок Ираном дронов-камикадзе российской федерации. Заседание состоится в 22:00. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что провел сегодня встречу с представителями Конгресса США, прибывшими в Киев. Глава государства поблагодарил их за неизменную двухпартийную поддержку и за чрезвычайно мощные вещи, которые делает Америка, чтобы помочь нам защищать свободу. Обсудили ключевой на сегодня вопрос – противовоздушной и противоракетной обороны.

Стороны также говорили о финансовой поддержке, политическом взаимодействии, о том, какие новые антиевропейские и антидемократические шаги следует ожидать от россии и ее сообщников в терроре. Затронули тематику иранского снабжения для российского террора.

Цитата

“Сегодня же этот террор против нашей инфраструктуры, против нашей энергетики будет обсуждаться Советом безопасности ООН. Заседание созывается по требованию нашего государства, состоится в 22:00”, – заявил Зеленский.

Дополнение

Послы ЕС в среду договорились о новых санкциях против Ирана в связи с продажей оружия россии.

Источник: УНН
Теги: ООН, война, Иран, Совет безопасности
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.