Индийский орган надзора оштрафовал Google на 162 млн долл за доминирование на рынке

КИЕВ. 21 октября. УНН. Google был оштрафован антимонопольным органом Индии на сумму более 160 миллионов долларов после того, как расследование показало, что технический гигант злоупотребляет своим доминирующим положением на местном рынке смартфонов, передает УНН ссылаясь на AFP.

Детали

По данным исследовательского агентства Counterpoint, мобильная операционная система Android калифорнийской компании на сегодняшний день является доминирующим игроком в Индии и работает на 95 процентах всех смартфонов в стране.

Но Комиссия по конкуренции Индии (CCI) заявила, что операционная система была настроена на незаконное вытеснение конкурентов из YouTube, веб-браузера Chrome и других популярных приложений Google.

На телефонах Android был установлен набор приложений Google, в том числе собственная поисковая система компании, «которая давала поисковым службам Google значительное конкурентное преимущество перед конкурентами», говорится в заявлении CCI.

Комиссия наложила штраф в размере 13,4 миллиарда рупий (162 миллиона долларов) и поручила компании разрешить пользователям Android удалять установленные приложения Google.

Компания заявила, что рассмотрит это решение и взвесит свои следующие шаги.

Контекст

Google столкнулась с аналогичным антимонопольным постановлением в Европейском союзе, в котором было установлено, что компания наложила «незаконные ограничения» на производителей смартфонов в пользу своей поисковой системы.

В прошлом месяце суд второй инстанции ЕС оставил в силе штраф в размере 4,1 миллиарда долларов против компании.

Глобальные регулирующие органы последовали этому примеру, и Google столкнулась с целым рядом дел в США и Азии, основанных на аналогичных обвинениях.

Индия занимает второе место в мире по количеству пользователей смартфонов после Китая.

По данным Counterpoint, в 2021 году ее рынок смартфонов вырос на 27 процентов в годовом исчислении, а годовой объем продаж превысил 169 миллионов единиц.

Более 60 процентов телефонов, продаваемых в стране, произведено ведущими китайскими производителями, включая Xiaomi и Oppo.

Apple остается второстепенным игроком на рынке с ограниченным бюджетом, но в последние годы достигла определенных успехов, и в прошлом месяце компания объявила о планах локального производства своего флагманского iPhone 14.