Подрыв дамбы создает угрозу ядерной аварии на ЗАЭС

КИЕВ. 21 октября. УНН. Подрыв дамбы создает угрозу ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции. Об этом информируют силы сопротивления, передает УНН.

Детали

Сообщается, что оккупанты также установили дистанционно управляемые взрывные устройства в системах слива и канализации вдоль подъездных путей к Антоновскому мосту.

Не исключено, что их подрыв может быть осуществлен в момент скопления там гражданского населения, которое будет пытаться перебраться на левый берег Днепра.

Цитата

“Враг в очередной раз прибегает к тактике выжженной земли, а в этом случае придерживается выражения “после нас хоть потоп”. Такие намерения указывают на то, что оккупанты приняли решение покинуть правобережье Днепра, но вместе с тем нанести максимальный ущерб Украине и затруднить дальнейшее продвижение в направлении Крыма”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что дамба удерживает 18 миллионов кубических метров воды! Снижение уровня воды Каховского водохранилища нарушит функционирование инфраструктуры охлаждения реакторов Запорожской АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.

Подрыв дамбы или разрушение шлюзов приведет к подтоплению 80 населенных пунктов ниже по течению. Сотни тысяч людей могут пострадать. И сделает невозможным работу Северо-Крымского канала. И россияне уже готовят постановку, чтобы обвинить в этом Украину.

Разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой.

Дополнение

Как сообщило Главное управление разведки, российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а сейчас минируют шлюзы и опоры.



