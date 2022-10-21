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Глава ВА Кривого Рога сообщил о запуске вражеских ракет с Каспия и дронов-камикадзе с юга

Глава ВА Кривого Рога сообщил о запуске вражеских ракет с Каспия и дронов-камикадзе с юга

КИЕВ. 21 октября. УНН. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призвал людей не игнорировать воздушную тревогу. Сообщается о запуске ракет с Каспия и вражеских дронов с юга, передает УНН.

Цитата

"Кривой Рог! Не игнорируйте воздушную тревогу. Пуск ракет с Каспия и нескольких групп "мопедов" с юга", - написал он в Telegram.

Напомним 

Российские захватчики накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы. В Криворожском оккупанты поцелили ракетами по энергетической инфраструктуре.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Кривой Рог
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