Глава ВА Кривого Рога сообщил о запуске вражеских ракет с Каспия и дронов-камикадзе с юга

КИЕВ. 21 октября. УНН. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призвал людей не игнорировать воздушную тревогу. Сообщается о запуске ракет с Каспия и вражеских дронов с юга, передает УНН.

Цитата

"Кривой Рог! Не игнорируйте воздушную тревогу. Пуск ракет с Каспия и нескольких групп "мопедов" с юга", - написал он в Telegram.

Напомним

Российские захватчики накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы. В Криворожском оккупанты поцелили ракетами по энергетической инфраструктуре.