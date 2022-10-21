Новости: Война
21 октября 2022, 22:19 • Юлиана Росковинская • 25500
Глава ВА Кривого Рога сообщил о запуске вражеских ракет с Каспия и дронов-камикадзе с юга
КИЕВ. 21 октября. УНН. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призвал людей не игнорировать воздушную тревогу. Сообщается о запуске ракет с Каспия и вражеских дронов с юга, передает УНН.
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"Кривой Рог! Не игнорируйте воздушную тревогу. Пуск ракет с Каспия и нескольких групп "мопедов" с юга", - написал он в Telegram.
Напомним
Российские захватчики накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы. В Криворожском оккупанты поцелили ракетами по энергетической инфраструктуре.
Источник: УНН
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