Эксперты назвали четыре возможных сценария развития вспышки оспы обезьян

КИЕВ. 21 октября. УНН. Глобальная вспышка оспы обезьян отступает уже несколько месяцев, но эксперты предостерегают от преждевременных заявлений о победе, потому что повторная вспышка остается возможной, а вирус все еще циркулирует в африканских странах, где он уже давно является эндемичным, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Всемирная организация здравоохранения заявила на этой неделе, что с тех пор, как оспа обезьян внезапно начала распространяться по миру в мае, более 73 000 случаев заболевания и 29 смертей было зарегистрировано в более чем 100 странах.

По данным ВОЗ, почти 90% случаев приходится на мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами.

Но с момента пика в июле количество инфицированных постоянно снижалось, особенно в Европе и Северной Америке, наиболее пострадавших районах на ранних стадиях глобальной вспышки.

По данным ВОЗ, за семь дней до воскресенья количество новых случаев в мире снизилось на 20 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

Однако количество случаев заболевания все еще растет в некоторых регионах, в том числе в Южной Америке, причем в Перу за это время количество случаев заражения выросло на семь процентов.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на прошлой неделе, что «затухающая вспышка может быть самой опасной вспышкой, потому что она может заставить нас думать, что кризис закончился, и ослабить бдительность».

Ключ - осведомлённость

Несколько экспертов сообщили AFP, что основной причиной снижения заболеваемости было изменение поведения групп риска, особенно мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, хотя вакцинация также сыграла свою роль.

Опросы показали, что около половины мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, сократили количество своих сексуальных контактов.

Однако вакцины, первоначально разработанные для борьбы с оспой, по-прежнему рекомендуются для защиты от оспы обезьян.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил на этой неделе, что надежные данные об эффективности вакцин «по-прежнему отсутствуют».

Однако предварительный анализ, проведенный Центрами по контролю и профилактике заболеваний США в прошлом месяце, показал, что непривитые люди в 14 раз больше подвержены риску заражения обезьяньей оспой.

Возможные сценарии

Предупреждая, что «остаются значительные неопределенности», ECDC изложил четыре возможных сценария развития вспышки.

В худшем случае оспа обезьян возродится во всем мире, поскольку поведение групп риска вернется к норме.

По словам ECDC, вероятный сценарий заключается в том, что вирус остается на относительно низком уровне со спорадическими вспышками "почти исключительно" среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Или оспа обезьян может ослабнуть или даже полностью исчезнуть.

Оспа обезьян гораздо менее заразна, чем Covid, и не так быстро мутирует в другие варианты.

Однако, чем больше циклов заражения, тем больше вероятность того, что оспа обезьян изменится и адаптируется.

Несмотря на распространение по всему миру в этом году, большинство смертей произошло там, где оспа обезьян долгое время убивала людей: в 11 африканских странах, где она остается эндемичной.

В других местах оспа обезьян распространяется через контакты с людьми, но в этих африканских регионах вспышки в основном происходят, когда люди заражаются от животных, в основном от грызунов, в сельской местности.

Это означает, что источник вируса в Африке остается.