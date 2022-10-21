Кинопродюсер Роднянский попал в российский реестр физлиц-иностранных агентов

КИЕВ. 21 октября. УНН. минюст рф внес в реестр физлиц-иностранных агентов основателя канала 1+1 и кинопродюсера Александра Роднянского, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

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Вместе с Роднянским реестр физлиц-иноагентов пополнили: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, Екатерина Босова, Руслан Габбасов, глава российского филиала Transperancy International Илья Шуманов, ведущие Татьяна Фельгенгауэр (Шадрина) и Александр Плющев.

СМИ-иноагентом объявлен журналист Михаил Зыгарь.

Как известно, Роднянский является основателем канала 1+1. долгое время он работал в рф, где спродюсировал фильмы «9 рота» и «Сталинград».

По данным СМИ, Роднянский неоднократно выступал с осуждением полномасштабного вторжения рф в Украину.