Новости: Криминал и ЧП
21 октября 2022, 23:00 • Юлиана Росковинская • 5580
Оккупанты обстреляли две громады Сумской области
КИЕВ. 21 октября. УНН. Российские военные обстреляли две общины Сумской области - Краснопольскую и Хотинскую. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Цитата
"За день россияне 6 раз открывали огонь по нашей территории", - отметил Живицкий.
Детали
Краснопольская громада: два минометных обстрела, 15 и 10 приходов соответственно. Без разрушений и жертв
Хотинская община: оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия и было два минометных обстрела 9 и 16 мин.
Без жертв и разрушений.
Напомним
Российские захватчики обстреляли Сумскую область из автоматического гранатомета, также враг вел огонь из стрелкового оружия.
Источник: УНН
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