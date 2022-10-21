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Новости: Криминал и ЧП
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Оккупанты обстреляли две громады Сумской области

Оккупанты обстреляли две громады Сумской области

КИЕВ. 21 октября. УНН. Российские военные обстреляли две общины Сумской области - Краснопольскую и Хотинскую. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"За день россияне 6 раз открывали огонь по нашей территории", - отметил Живицкий.

Детали

Краснопольская громада: два минометных обстрела, 15 и 10 приходов соответственно. Без разрушений и жертв

Хотинская община: оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия и было два минометных обстрела 9 и 16 мин.

Без жертв и разрушений.

Напомним 

Российские захватчики обстреляли Сумскую область из автоматического гранатомета, также враг вел огонь из стрелкового оружия.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Сумы и Сумская область
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