Малайзию раскритиковали за депортацию шести перебежчиков из Мьянмы

КИЕВ. 22 октября. УНН. Правозащитная группа Малайзии в пятницу осудила действия правительства по депортации 150 граждан Мьянмы, в том числе шести перебежчиков из вооруженных сил Мьянмы, которые были арестованы по прибытии на родину и могут быть приговорены к смертной казни, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Малайзийская консультативная группа по Мьянме заявила, что депортация 6 октября была «нарушением международного принципа невыдворения», поскольку лица, ищущие убежища, были отправлены обратно с риском для их жизни и безопасности.

«Шесть из депортированных были перебежчиками из вооруженных сил Мьянмы. Все они были арестованы по прибытии в Мьянму и теперь находятся в тюрьме и могут быть приговорены к смертной казни», - сказал глава группы, который также является бывшим министром иностранных дел Малайзии.

Министр иностранных дел Малайзии открыто заявил о неспособности Мьянмы реализовать мирный план в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии после того, как армия захватила власть в феврале прошлого года, свергнув избранное правительство Аунг Сан Су Чжи.

Добавим

В стране проживает около 180 000 беженцев ООН и просителей убежища, в том числе более 100 000 рохинджа и других представителей этнических групп Мьянмы.