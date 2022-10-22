Бывшего премьер-министра Пакистана Хана отстранили от выборов на пять лет

КИЕВ. 22 октября. УНН. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был в пятницу отстранен от участия в политической жизни на пять лет после того, как избирательная комиссия страны постановила, что он ввел в заблуждение чиновников относительно подарков, которые он получил от иностранных лидеров, находясь у власти, передает УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Это решение является еще одним поворотом в политической борьбе, которая началась еще до апрельского изгнания Хана, и является одной из нескольких юридических баталий, которые ведет его партия "Пакистан Техрик-и-Инсаф" (PTI).

"ИКП (Избирательная комиссия Пакистана) заявила, что Имран Хан был причастен к коррупции", - заявил журналистам один из его адвокатов Гохар Хан, добавив, что он был дисквалифицирован на пять лет.

"Мы собираемся обжаловать это в Верховном суде Исламабада".

Пакистанские суды часто используются для того, чтобы втянуть законодателей в длительные разбирательства, которые наблюдатели за соблюдением прав человека критикуют за подавление политической оппозиции.

Дело сосредоточено на правительственном ведомстве, известном как "Тошахана", которое в эпоху Великих Моголов принадлежало к "сокровищницам", которые держали княжеские правители субконтинента для хранения и демонстрации даров, которыми они щедро одаривались.

Правительственные чиновники должны декларировать все подарки, но им разрешено оставлять подарки ниже определенной стоимости. Более дорогие товары должны отправляться в Тошахану, но в некоторых случаях получатель может выкупить их примерно за 50 процентов от их стоимости - скидка, которую Хан поднял с 20 процентов, находясь у власти.

Пакистанские газеты в течение нескольких месяцев публиковали истории о том, что Хан и его жена получили щедрые подарки на миллионы во время зарубежных поездок. Среди них роскошные часы, украшения, дизайнерские сумки и парфюмерия.

Хана обвиняют в том, что он не задекларировал некоторые подарки или прибыль, полученную от их продажи.

Жалоба в избирательную комиссию была впервые подана, когда Хан еще находился у власти, Пакистанским демократическим движением, коалицией, члены которой сейчас составляют правительство.

Хан сказал, что не обнародовал некоторые подарки по соображениям национальной безопасности, но в письменном заявлении признал, что купил вещи на сумму почти 22 миллиона рупий (100 000 долларов США), а затем продал их более чем вдвое дороже.

На этой неделе Хан получил шесть из восьми мест в национальном собрании, на которые он баллотировался на дополнительных выборах.

Люди могут баллотироваться в нескольких округах на выборах в Пакистане и выбирать, в каком из них проиграть, если они выигрывают больше одного, но кандидат редко борется за столько мест, сколько Хан.

70-летний политик пытался подорвать политический процесс в Пакистане после своего изгнания в апреле, когда он приказал всем своим законодателям отказаться от своих мест, не оставив ни одного члена PTI в Национальном собрании.

Хан регулярно проводит митинги, собирая десятки тысяч людей по всей стране, произнося пламенные речи с критикой государственных институтов, в том числе могущественных вооруженных сил за якобы заговор с целью свержения его правительства.

Добавим

Он пришел к власти в 2018 году на популистской платформе, обещая социальные реформы, религиозный консерватизм и борьбу с коррупцией, свергнув десятилетия правления двух враждующих политических династий, чередующихся с военными переворотами.