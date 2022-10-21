КИЕВ. 21 октября. УНН. В Голливуде пройдет благотворительный фестиваль украинских короткометражных фильмов UkraineFilmFest. Мероприятие состоится 20 ноября при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госкино Украины.

Детали

Отмечается, что фестиваль украинских короткометражных фильмов и сбор средств через украинскую платформу на медицинскую помощь организует EnoughTea Foundation.

Мероприятие состоится в NeueHouse Hollywood в Калифорнии.

В программу вечера включены киноленты, часть из которых создана при поддержке Госкино:

· "На своей земле" режиссера Александра Кириенко;

· "Анна" режиссера Олеся Санина;

· "Двери" режиссера Натальи Давыденко;

· "Запах поля" режиссера Андрианы Ярмоновой;

· "Виолончель" режиссера Олеси Моргунец-Исаенко;

· "Помни меня" режиссера Сергея Зейналова;

· "МА!" режиссера Богдана Железняка;

· "Папины кроссовки" режиссера Ольги Журбы;

· "Иллюзия контроля" режиссера Владека Занковского;

· "Победитель" режиссера Михаила Ильенко;

· "Адамовна" режиссера Александра Быкова;

· "ИНО" режиссера Кадима Тарасова;

· "Любовь" режиссера Никиты Лыськова;

· "Я, Робот" режиссера Романа Бордуна.

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"Цель мероприятия — призвать мировое киносообщество поддержать Украину и напрямую донатить через фандрейзинговую платформу UNITED24", - говорится в сообщении Госкино.

Дополнение

Кинопоказы и благотворительные вечера пройдут также 26 ноября в Лондоне (Picturehouse Central) и Киеве (Unit.City).

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"Нам важно в такое трудное время, во-первых, напоминать миру, что украинцы до сих пор борются за свою свободу и независимость и нуждаются в поддержке", — сказала директор EnoughTea Foundation Анжелика Грохольская.

"UkraineFilmFest в Калифорнии – это еще одна возможность рассказать миру об Украине и привлечь новые донаты. Спасибо мировому киносообществу, которое поддерживает нашу страну и не стоит в стороне от темы войны", — отметил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним

Вышел трейлер ленты “Памфир” режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, которая была представлена на Каннском кинофестивале и собрала шквал оваций.