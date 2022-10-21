Умер ректор Киевского университета имени Гринченко Виктор Огневьюк

КИЕВ. 21 октября. УНН. В возрасте 63 лет умер ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт университета им. Гринченко.

Цитата

"Академическое сообщество Киевского университета имени Бориса Гринченко глубоко скорбит по поводу тяжелой утраты – смерти ректора, доктора философских наук, профессора, академика НАПН Украины, заслуженного работника образования Украины, полного кавалера ордена “За заслуги” Виктора Александровича Огневьюка", - говорится в сообщении.

Справка

Огневьюк Виктор Александрович начал трудовую деятельность с 1980 года, прошел путь от учителя истории, директора школы, заведующего районным отделом образования, начальника Киевского областного управления образования до заместителя Министра образования и науки Украины.

С 2007 года – ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко.

"Благодаря стратегическому мышлению и прогрессивному видению Виктора Александровича, под его мудрым руководством Университет превратился в образовательный, научный, культурный центр города Киева – Университет европейской столицы, одним из важнейших приоритетов деятельности которого – служить человеку, громаде, обществу", - отмечают в университете.

Напомним

Умер нардеп нескольких созывов Борис Беспалый.