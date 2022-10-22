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В соцсетях сообщают о взрывах в районе Антоновского моста

В соцсетях сообщают о взрывах в районе Антоновского моста

КИЕВ. 22 октября. УНН. По информации из соцсетей во временно оккупированном Херсоне вечером 21 октября прогремели взрывы, передает УНН.

Детали

Как сообщается, взрывы раздаются возле Антоновского моста.

В соцсетях отмечают, что, вероятно, был уничтожен российский самоходный ЗРК "Панцирь", однако официальной информации пока нет.

Ранее

В районе Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне вечером 20 октября прогремели мощные взрывы.

Советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram написал, что российские оккупанты обвинили ВСУ в "ударе по переправе с гражданскими".

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опроверг распространенный российскими оккупантами фейк о гибели гражданских в результате удара ВСУ по переправе возле Антоновского моста.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, взрывы, война с Россией, мосты
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