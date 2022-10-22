В Украине почти 18 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи - ООН

КИЕВ. 22 октября. УНН. На заседании Совета Безопасности ООН постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун заявила, что почти 18 миллионов человек, или более 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи, передает УНН.

Детали

Браун подчеркнула, что около 14 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них - 6,2 млн внутренне перемещенных лиц и почти 7,7 млн беженцев.

По информации ЮНИСЕФ, с начала войны в той или иной степени пострадали около 5,7 млн детей школьного возраста, в том числе 3,6 млн из-за закрытия учебных заведений.

Также она добавила, что ВОЗ зафиксировано более 630 нападений на медучреждения, что лишает больных доступа к лекарствам и лечению.

Браун напомнила, что "ООН и гуманитарное сообщество в координации с властями разработали конкретный план на зимние месяцы", в котором предусмотрен ремонт жилых зданий в прифронтовой зоне и обеспечение людей одеялами, матрасами, одеждой, генераторами для школ, отопление для больниц.

"Работа продолжается. И наша цель - сделать так, чтобы гражданские имели безопасное, достойное и теплое место для проживания в течение зимних месяцев", - сказала она.

По ее словам, структуры ООН охватили различной помощью более 13 млн человек по всей стране. Браун отметила, что по оценкам Министерства здравоохранения Украины и ВОЗ, около 10 млн человек нуждаются в той или иной психологической поддержке из-за травм, полученных в результате войны. Речь идет, в частности, о женщинах и девушках, пострадавших от сексуального насилия, детях, которые ежедневно слышат предупредительные сирены, семьях, которые вынуждены выживать в очень сложных условиях.

Напомним

Украина созвала заседание Совета безопасности ООН из-за поставок Ираном дронов-камикадзе российской федерации.