В ООН сообщили о более 6 300 погибших гражданских в Украине с начала вторжения россии

КИЕВ. 22 октября. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 18 октября зафиксировало 15 956 жертв среди гражданских - 6 322 человека погибли, 9 634 ранены. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, передает УНН.

Детали

Дикарло отметила, что погибли по меньшей мере 397 детей, но, добавила она, фактические цифры жертв, вероятно, значительно выше.

Также она проинформировала членов Совбеза о том, что в последние дни россия совершила ряд нападений на населенные пункты по всей Украине, "что вызывает беспокойство" и добавила, что всего в период с 10 по 18 октября в результате ракетных обстрелов и применения беспилотников погибли по меньшей мере 38 гражданских лиц и 117 получили ранения.

По ее словам, большую обеспокоенность вызывает разрушение критически важной энергетической инфраструктуры. В результате повреждения энергетических объектов с 10 октября и стремительного роста цен на уголь, вызванного этими атаками, миллионы гражданских лиц поставлены "в крайне затруднительное положение". Она подчеркнула: "даже может создать условия, опасные для жизни".

Кроме этого Дикарло напомнила, что на этой неделе Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине представила отчет Генеральной Ассамблее.

"В документе говорится, что есть реальные основания для вывода о том, что в Украине были совершены военные преступления и нарушения прав человека и международного гуманитарного права", - сказала Дикарло.

Также она заявила, что по состоянию на 19 октября общий объем зерна и других продуктов питания, экспортированных в рамках черноморской инициативы достиг почти 8 млн тонн и высказалась за продление зернового соглашения, срок которого истекает 22 ноября. И для поддержания продовольственной безопасности во всем мире критически важно, чтобы эта инициатива продолжала действовать и в дальнейшем, сказала она.

Дикарло напомнила, что Генеральная Ассамблея определила российские псевдореферендумы на оккупированных территориях как не имеющие никакой юридической силы и не являющиеся основанием для какого-либо изменения статуса этих регионов Украины.

Напомним

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун заявила, что почти 18 миллионов человек, или более 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.