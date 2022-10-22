В Днепропетровской области СБУ разоблачила двух коллаборантов

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Днепропетровской области Службой безопасности Украины разоблачены коллаборанты на антиукраинской агитации и поддержке действий российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление СБ Украины в Днепропетровской области.



Детали

Так, при контрразведывательной отработке объектов критической инфраструктуры, установлен житель Кривого Рога – работник сферы железнодорожных перевозок.

Отмечается, что мужчина имел пророссийские взгляды, но до вторжения рф в Украину скрывал их от близкого окружения.

"После начала боевых действий, он начал проявлять более активную антиукраинскую позицию с помощью собственного аккаунта в соцсетях. Присоединившись к пророссийским сообществам, он получил долгожданную поддержку единомышленников. На личной странице он выдавал посты с поддержкой оккупации врагом украинских территорий, делая акцент на городах, которые долгое время оказывали героическое сопротивление врагу. Публикации он сопровождал личными комментариями, где глорифицировал действия вражеской армии, и дискредитировал Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Также разоблачена работница одного из предприятий угольной промышленности Павлограда на пророссийской пропаганде. Местная жительница активно продвигала на личной странице в соцсети антиукраинские нарративы.

Отмечается, что посты по дискредитации украинской власти и Вооруженных Сил Украины, поддержке ведения боевых действий против украинского народа и оккупации территорий нашей страны стали основным контентом ее аккаунта в интернете. К антиукраинским тезисам она постоянно добавляла личные комментарии с одобрением действий врага и поддержки путинского режима.

"Вражеская пособница активно общалась в антиукраинских пабликах и группах, благодаря чему ее уверенность в скором приходе "русского мира" на Днепропетровщину была неоспоримой", - добавляют в СБУ.

Сотрудники СБУ пресекли враждебную агитацию антиукраинских пропагандистов.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые они использовали в противоправной деятельности.

Сейчас в рамках начатых уголовных производств российским сторонникам сообщено о подозрении за коллаборационистскую деятельность по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Разоблачение и блокирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который "сдавал" расположение участников движения сопротивления и помогал российским оккупантам бежать лесами от контрнаступления ВСУ в Донецкой области.