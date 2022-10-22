Постпред россии покинул зал заседания Совета Безопасности ООН, чтобы не слушать выступление Кислицы

КИЕВ. 22 октября. УНН. Постоянный представитель россии при ООН василий небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН, чтобы, как он заявил, не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы, передает УНН.

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Кислица отреагировал на то, что небензя покинул зал заседания и выразил надежду, что вскоре россии вообще не будет в Совете Безопасности ООН.

"Я сожалею, что Совет Безопасности все еще вынужден слушать этого представителя, поскольку единственное, что он сделал за почти восемь месяцев вторжения - это говорил ложь за ложью. На каждом заседании. О каждом аспекте агрессивной войны, которую заказал его хозяин в феврале", - подчеркнул Кислица.

Он также процитировал российского постпреда, который заявлял, что "целью специальной военной операции россии не является оккупация Украины или причинение вреда местному населению" и что она "не влияет на критически важную гражданскую инфраструктуру".

Кислица рассказал членам Совбеза, что в результате целенаправленных атак со стороны россии, начиная с 24 февраля, украинские правоохранительные органы зафиксировали повреждение или разрушение 51 412 объектов гражданской инфраструктуры.

Он добавил, что с 10 октября произошло около 300 ракетных нападений и атак беспилотников на объекты энергетики и другой гражданской инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Кропивницкой, Львовской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Николаевской, Донецкой областях. Повреждены или разрушены почти 40% энергетических объектов Украины.

Кислица отметил, что электростанции, центральные тепловые пункты, трансформаторы, нефтехранилища, распределительные устройства, воздушные линии электропередач и другое энергетическое оборудование по всей территории страны находятся под российскими обстрелами почти ежедневно и назвал эти действия кремлевского режима терроризмом, что следует из резолюции, принятой в 2017 году о защите критической инфраструктуры от террористических атак.

Он также проинформировал членов Совбеза о том, что оккупанты сознательно готовят почву для масштабной катастрофы на юге Украины, заминировав плотину и агрегаты Каховской ГЭС. По его словам, взрыв на ГЭС может привести к разрушению системы водоснабжения значительной части юга Украины, а также оставить Запорожскую АЭС без воды для охлаждения.

Кислица подчеркнул: чтобы не допустить этой или иной катастрофы, мир должен реагировать превентивно.

Напомним

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун заявила, что почти 18 миллионов человек, или более 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 18 октября зафиксировало 15 956 жертв среди гражданских - 6 322 человека погибли, 9 634 ранены.