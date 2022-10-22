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Министр обороны Молдовы: 90 процентов нашей военной техники устарело

Министр обороны Молдовы: 90 процентов нашей военной техники устарело

КИЕВ. 22 октября. УНН. Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что большая часть военной техники Молдовы происходит из советских времен и требует срочной замены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радіо Свобода.

Цитата

"Примерно 90 процентов (нашей военной техники) советского происхождения и датируется 1960-1980-ми годами, и она остро нуждается не в модернизации, поскольку вы не можете модернизировать ЗИЛ-131 (военный грузовик) или зенитную систему, изготовленную в 1970-х годах", – сказал Носатый.

Он также добавил, что 0,5 процента ВВП, которые правительство выделяет на оборону (примерно 25,5 миллиона долларов), хотя и небольшие, все же очень важны для реализации проектов модернизации.

Напомним 

Республика Молдова призывает своих граждан экономить электроэнергию. Основанием обращения является прекращение экспорта электроэнергии из Украины после налетов российской авиации на местные энергосети.

Источник: УНН
Теги: Молдова, военная техника
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