В Тернопольской области развернут дополнительные пункты обогрева

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Тернопольской области разворачивают дополнительные пункты обогрева, их устанавливают в общинах, на случай аварийного отключения электроснабжения и отопления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram председателя Тернопольской ОВА Владимира Труша.

Детали

Труш отметил, что там люди смогут согреться, зарядить устройства, а также получить помощь. Он добавил, что предусмотрен ряд требований к работе таких пунктов.

"Обсудили их с руководителями органов местного самоуправления", - сказал Труш и отметил, что всего в области будет работать более 200 таких пунктов. Они будут обеспечены водой, продуктами питания, средствами питания. Будут действовать вблизи укрытий.

Кроме того, пункты обогрева разместят на основных транспортных артериях области. Также, в случае необходимости, Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области будет разворачивать мобильные пункты.

Напомним

Советник министра по вопросам энергетики и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что режим экономии света в Украине надолго, в энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся, его изготовление требует времени.