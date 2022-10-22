Европа продолжает быть объединенной в поддержке Украины - Шольц

КИЕВ. 22 октября. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя результаты двухдневного саммита ЕС в Брюсселе подчеркнул, что Европа продолжает быть объединенной в своей поддержке Украины, передает УНН.

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"Европа стоит вместе. Мы вместе на стороне Украины, мы вместе выступаем против путина и российской агрессии. Мы объединяемся, чтобы вместе преодолеть последствия российского вторжения и высокие цены на энергоносители", - сказал Шольц и добавил, что саммит показал, что Европа остается единой и полной решимости продолжать поддерживать Украину в ее защите – политически, гуманитарно, финансово и оружием.

Детали

Шольц отметил: приоритетом для Украины на фоне ужасных атак на критическую инфраструктуру, о которых европейским лидерам рассказал президент Украины Владимир Зеленский, является противовоздушная оборона, чтобы защитить жителей Киева, Одессы и многих других городов и мест от атак российской авиации и беспилотников.

Также он напомнил, что только на прошлой неделе Германия поставила в Украину современную систему ПВО, а также упомянул поставки танков Gepard.

"Это именно то, что сейчас необходимо", - сказал Шольц.

Он назвал целенаправленные атаки на гражданское население военными преступлениями. При этом на вопрос, поддерживает ли он призыв Киева и стран Балтии о создании международного трибунала для россии, Шольц заявил, что Берлин поддерживает позицию, которая отражена в принятом в Брюсселе решении, а именно ту, что "есть Международный уголовный суд, который имеет свою задачу, и который надо усилить".

Глава правительства ФРГ напомнил, что на этой неделе было выделено еще 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира для Украины и принято решение создать миссию ЕС по подготовке украинских военных.

Он заявил, что Германия готова поддержать эту учебную миссию, создав один из двух запланированных штабов.

Накануне в немецком Бундестаге, как сообщалось, он проинформировал, что в Германии планируется к весне следующего года подготовить 5 тысяч украинских военных. Говоря о дальнейшей финансовой поддержке Украины в целом, Шольц сказал, что, по оценкам, финансовые потребности Украины покрыты до конца года.

"Мы сделали решающий вклад в это своей миллиардной помощью", - сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Германия стала первой страной, которая осуществила поставку Украине современной системы противовоздушной обороны IRIS-Т.

Он также отметил, что немецкая ПВО IRIS-T является эффективной системой и хорошо себя показала.