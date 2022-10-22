Австрия выступила за передачу Украине активов рф в судебном порядке

КИЕВ. 22 октября. УНН. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно быть принято в судебном порядке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OE24.

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"Относительно требований об использовании конфискованных российских активов на восстановление Украины Австрия имеет четкую позицию, а именно, что для этого необходимо определенное судебное решение", - сказал он.

Детали

Нехаммер отметил: Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело - конфискация, другое - применение конфискованных активов.

По его словам, для этого нужно решение суда в той или иной форме.

"Европа обязана придерживаться принципа права верховенства. В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос", - добавил Нехаммер.

Напомним

Австрия отменила бесплатный проезд в транспорте для украинцев.