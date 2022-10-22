Российские оккупанты атаковали Черкасскую область

КИЕВ. 22 октября. УНН. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что российские военные атаковали Черкасскую область. Сейчас работают соответствующие службы, передает УНН.

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"Во время крайней воздушной тревоги враг атаковал Черкасскую область. О последствиях позже. Работают службы", - отметил он.

Табурец призвал жителей не публиковать никаких фотографий или видео.

"Не подвергайте всех нас повторным вражеским атакам по локациям", - добавил он.

Напомним

12 октября в Черкасской области сработала ПВО.