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Российские оккупанты атаковали Черкасскую область

Российские оккупанты атаковали Черкасскую область

КИЕВ. 22 октября. УНН. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что российские военные атаковали Черкасскую область. Сейчас работают соответствующие службы, передает УНН.

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"Во время крайней воздушной тревоги враг атаковал Черкасскую область. О последствиях позже. Работают службы", - отметил он.

Табурец призвал жителей не публиковать никаких фотографий или видео.

"Не подвергайте всех нас повторным вражеским атакам по локациям", - добавил он.

Напомним 

12 октября в Черкасской области сработала ПВО.

Источник: УНН
Теги: Украина, Черкассы и Черкасская область, война с Россией
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