Новости: Криминал и ЧП
22 октября 2022, 04:20 • Юлиана Росковинская • 11925
Российские оккупанты атаковали Черкасскую область
КИЕВ. 22 октября. УНН. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что российские военные атаковали Черкасскую область. Сейчас работают соответствующие службы, передает УНН.
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"Во время крайней воздушной тревоги враг атаковал Черкасскую область. О последствиях позже. Работают службы", - отметил он.
Табурец призвал жителей не публиковать никаких фотографий или видео.
"Не подвергайте всех нас повторным вражеским атакам по локациям", - добавил он.
Напомним
12 октября в Черкасской области сработала ПВО.
Источник: УНН
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