Новости: Война
22 октября 2022, 04:42 • Юлиана Росковинская • 13320
Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который вернулся воевать после плена
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинские защитники уничтожили российского гранатометчика Натана Касаткина, который вернулся воевать в Украину после плена. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram, передает УНН.
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"Ефрейтор контрактной службы 11 ОДШБР в должности гранатометчика Касаткин Натан из Читы решил, что одного раза мало, после обмена снова отправился в Украину, где 18 октября окончательно успешно демобилизован", - отметил Штефан.
Напомним
Украинский снайпер ликвидировал оккупанта Сергея Ситоленко, который приходится тестем террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.
Источник: УНН
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