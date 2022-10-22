Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который вернулся воевать после плена

КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинские защитники уничтожили российского гранатометчика Натана Касаткина, который вернулся воевать в Украину после плена. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram, передает УНН.

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"Ефрейтор контрактной службы 11 ОДШБР в должности гранатометчика Касаткин Натан из Читы решил, что одного раза мало, после обмена снова отправился в Украину, где 18 октября окончательно успешно демобилизован", - отметил Штефан.

Напомним

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