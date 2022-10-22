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Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который вернулся воевать после плена

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который вернулся воевать после плена

КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинские защитники уничтожили российского гранатометчика Натана Касаткина, который вернулся воевать в Украину после плена. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Ефрейтор контрактной службы 11 ОДШБР в должности гранатометчика Касаткин Натан из Читы решил, что одного раза мало, после обмена снова отправился в Украину, где 18 октября окончательно успешно демобилизован", - отметил Штефан.

Напомним 

Украинский снайпер ликвидировал оккупанта Сергея Ситоленко, который приходится тестем террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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