Новости: Война
22 октября 2022, 05:36 • Юлиана Росковинская • 6300
В Черном море корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц
КИЕВ. 22 октября. УНН. Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. При этом, в ее составе 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами". Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, в зоне досягаемости соответствующего вражеского оружия, остаются актуальными", - говорится в сообщении.
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Источник: УНН
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