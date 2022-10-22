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ВСУ уничтожили 17 российских оккупантов, вражеский танк и миномет

ВСУ уничтожили 17 российских оккупантов, вражеский танк и миномет

КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинские защитники уничтожили 17 российских оккупантов, вражеский танк, миномет и реактивную систему залпового огня "Град". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 220 огневых задач.

"Обеспечены потери врага в количестве: 17 рашистов, реактивная система залпового огня "Град", танк, миномет, 3 единицы авто-бронетехники и 3 склада боеприпасов в Бериславском районе. Повреждены еще 6 бронированных авто и 2 миномета", - говорится в сообщении.

Окончательные потери врага доразведываются.

Напомним 

Украинские защитники уничтожили российского гранатометчика Натана Касаткина, который вернулся воевать в Украину после плена.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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