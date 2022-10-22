На Южном направлении ВСУ уничтожили вражеский БпЛА

КИЕВ. 22 октября. УНН. На Южном направлении зенитчики сбили вражеский беспилотник-разведчик типа "Орлан-10". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. По позициям наших войск, прилегающих к линии фронта общинах и тыловых районах враг продолжает применять все имеющееся вооружение, использует авиацию и дроны-камикадзе, а также дроны-разведчики", - говорится в сообщении.

Детали

По недавно освобожденным населенным пунктам Бериславского района на правом берегу Днепра враг применил дрон-камикадзе типа "SHAHED-136" - по Шевченковке и нанес ракетный удар зенитно-ракетной системой С-300 - по Нововоскресенскому. Без человеческих потерь.

Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолетами трижды, еще 5 вертолетных ударов нанес по позициям наших войск, дважды задействовал штурмовую авиацию. Но один из штурмовиков был поражен нашим зенитным ракетным подразделением.

Также зенитчики сбили вражеский беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

Нашей авиацией отработано 10 ударов по скоплению техники противника и опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах, по позициям систем вражеской противовоздушной обороны – в Каховском.

Напомним

Украинские защитники уничтожили 17 российских оккупантов, вражеский танк, миномет и реактивную систему залпового огня "Град".