В Узбекистане на складе Минобороны прогремел взрыв

КИЕВ. 22 октября. УНН. На складе Министерства обороны Узбекистана в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram министерства.

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"22 октября в 04:55 на складе Министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинского района произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. В настоящее время ведется расследование", - говорится в сообщении.

Напомним

В городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана на химическом заводе "Максам-Чирчик" в результате удара молнии произошел пожар.