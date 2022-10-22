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22 октября 2022, 06:51 • Юлиана Росковинская • 3765
В Узбекистане на складе Минобороны прогремел взрыв
КИЕВ. 22 октября. УНН. На складе Министерства обороны Узбекистана в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram министерства.
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"22 октября в 04:55 на складе Министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинского района произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. В настоящее время ведется расследование", - говорится в сообщении.
Напомним
В городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана на химическом заводе "Максам-Чирчик" в результате удара молнии произошел пожар.
Источник: УНН
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