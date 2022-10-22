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22 октября 2022, 07:27 • Юлиана Росковинская • 7500
В Белгородской области рф продлили "желтый уровень террористической опасности"
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Белгородской области (россия) до 6 ноября продлили "желтый уровень террористической опасности". Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает УНН.
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"С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем "желтый" уровень террористической опасности. Также до 6 ноября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал Гладков в Telegram.
Напомним
Как ранее писал УНН, в российском Белгороде частично пропал свет.
Источник: УНН
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