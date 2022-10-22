Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7500

В Белгородской области рф продлили "желтый уровень террористической опасности"

В Белгородской области рф продлили "желтый уровень террористической опасности"

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Белгородской области (россия) до 6 ноября продлили "желтый уровень террористической опасности". Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает УНН.

Цитата

"С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем "желтый" уровень террористической опасности. Также до 6 ноября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал Гладков в Telegram.

Напомним 

Как ранее писал УНН, в российском Белгороде частично пропал свет.

Источник: УНН
Теги: Россия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.