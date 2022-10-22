Генштаб ВСУ: враг готовит Херсон к уличным боям

КИЕВ. 22 октября. УНН. По имеющейся информации, город Херсон покинула значительная часть населения. Российские оккупанты, оставшиеся в городе, переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные помещения. Враг готовит Херсон к уличным боям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Цитата

"Слава Украине. Начались 241 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 5 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Отрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское на Херсонщине.

Для своих преступлений противник использовал авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные БпЛА “Shahed-136”

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск российской федерации и республики беларусь. В течение суток авиация противника осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики беларусь.

По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются отдельные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и вызывающего отношения россиян к белорусам.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, районов населенных пунктов Украинское, Николаевка, Красный Хутор и Гай Черниговской области, а также Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокое, Меловое, Огирцево, Нескучное, Старица, Терновая, Стрелечья и Чугуновка;

на Купянском направлении – из минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Двуречная, Богдановка, Берестовое и Кисловка;

на Лиманском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Кармазиновка, Заречное, Шийковка и Терны;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Верхнекамянское, Спирное, Иванград, Роздоловка, Зеленополье, Клищеевка и Опытное;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Осуществил обстрелы в районах Угледара, Пречистовки, Времовки, Великой Новоселки, Белогорья, Зеленого Гая и Малой Токмачки.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов, расположенных рядом с линией соприкосновения. Среди них -Нововоскресенское, Мирное, Давыдов Брод и Новогреднево.

По имеющейся информации, город Херсон покинула значительная часть населения. Российские оккупанты, оставшиеся в городе, переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные помещения. Враг готовит Херсон к уличным боям.

По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

В городе Энергодар российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы в которых проживали.

Наряду с поиском оружия российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока, продолжается вербовка боевиков.

Растет уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения российской федерации. В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление о ее завершении.

Подтверждено огневое поражение Силами обороны, 20 октября этого года, ремонтной базы оккупантов и вражеской техники в районе Новой Каховки, что на Херсонщине.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25 и один БпЛА типа “Орлан-10”

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300 противника, вражескую артиллерию на огневых позициях и еще 5 важных целей.

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