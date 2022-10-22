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Новости: Криминал и ЧП
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Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Никопольский район

Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Никопольский район

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Российские захватчики обстреляли Никопольский район. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Цитата

"Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район… Накрыли огнем две громады - Марганецкую и Никопольскую. Предварительно, людей не задело", - отметил Резниченко.

Детали

Председатель Днепропетровской ОВА добавил, что больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе изуродованы более 20 домов и несколько газопроводов.

Оборваны линии электропередач. Почти 1 000 семей осталась без света. Энергетики уже чинят сети.

Напомним 

Российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Днепр и Днепропетровская область, война с Россией
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