Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Никопольский район

КИЕВ. 22 октября. УНН. Российские захватчики обстреляли Никопольский район. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

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"Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район… Накрыли огнем две громады - Марганецкую и Никопольскую. Предварительно, людей не задело", - отметил Резниченко.

Детали

Председатель Днепропетровской ОВА добавил, что больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе изуродованы более 20 домов и несколько газопроводов.

Оборваны линии электропередач. Почти 1 000 семей осталась без света. Энергетики уже чинят сети.

Напомним

Российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.