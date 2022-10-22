Российские оккупанты обстреляли село Заречное на Запорожье

КИЕВ. 22 октября. УНН. Российские военные ночью нанесли 2 ракетных удара по селу Заречное Камышеваской ОТГ. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

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"Ночью нанесено 2 ракетных удара по селу Заречное Камышеваской ОТГ. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. Нас не одолеть! Выстоим и победим!", - написал Старух в Telegram.

Напомним

Российские оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300 – разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры. Также враг попал в школу в одном из районов города.