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Российские оккупанты обстреляли село Заречное на Запорожье

Российские оккупанты обстреляли село Заречное на Запорожье

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Российские военные ночью нанесли 2 ракетных удара по селу Заречное Камышеваской ОТГ. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

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"Ночью нанесено 2 ракетных удара по селу Заречное Камышеваской ОТГ. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. Нас не одолеть! Выстоим и победим!", - написал Старух в Telegram.

Напомним 

Российские оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300 – разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры. Также враг попал в школу в одном из районов города.

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, война с Россией
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